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Merkez Mahalle Muhtarları ile Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık ve Merkez Mahalle Muhtarlarının katıldığı toplantıda; ilimizin genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular ile ilgili yapılan çalışmalar ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Vali Dağlı, toplantıda, bir ay önce yapılan toplantıdan bu yana yapılan çalışmalarda kat edilen ilerlemeyi değerlendirmek, alınması gereken başkaca önlemler nelerdir, onları görüşmek üzere toplandıklarını belirterek, katılımcılara söz verdi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, bir önceki toplantıdan sonra yapılan çalışmalardan bahsederek, metruk binalar, park ve bahçeler başta olmak üzere ilin çeşitli kesimlerinde şok baskınlar ve düzenli kontroller yaparak asayişi bozacak durumları önlediklerini ve Çorum’u daha güvenli bir yer haline getirmek için gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, muhtarlardan ve diğer kurumlardan beklentilerini aktardı.



Mahalle muhtarları teker teker söz alarak, mahallelerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ve beklentilerini ilettiler. Muhtarlardan gelen metruk binaların temizlenmesi hususundaki talep üzerine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yasal süreçlerin tamamlanması durumunda metruk binaların temizlenmesini hemen tamamlayabileceklerini belirtti.

Vali Zülkif Dağlı, “İlimizin güvenli, huzurlu, yaşanabilir bir yer olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şu ana kadar Emniyet ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Daha da iyi sonuçlar almak için yapacağımız çalışmalarda, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin hızlı ve sağlıklı olması, beklentilerin ve alınacak önlemlerin görüşülerek gerçekleştirilmesi önem verdiğimiz bir husustur. Muhtarlarımızın destek ve katkıları bizim için çok değerli. Muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.