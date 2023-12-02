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Çorum Belediyesi, Seydim Köyü sakinlerinin talebi üzerine Seydim Gölü’nde çevre düzenlemesi yaptı. Seydimlilere verdiği sözü yerine getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla göl çevresi düzeltildi, vatandaşların rahatça oturabilmesi için kamelyalar yerleştirildi ancak daha üzerinden 1 ay geçmeden kamelyalar ortadan kayboldu.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, göl çevresinden çekilen fotoğrafları, “Bu kamelyalar çalındı mı akıbeti ne? Bu fotoğrafları ben çektim, belediye burasını temizledi, kum döktü, düzeltti, 5 tane kamelya yerleştirdi ancak kamelyalar yerinde yok” diyerek bizimle paylaştı.



Konuyla ilgili bilgisine ulaştığımız Seydim Köyü Muhtarı Cevdet Yapıcı, kamelyaların kayıp olmadığını 3 kamelyayı köy okulunun bahçesine, 2 kamelyayı da köy camisinin bahçesine götürdüklerini söyledi.

Alkollü şahısların kamelyalara zarar verdiğini yakıp yıktıklarını dile getiren Muhtar Yapıcı, “Kamelyalar kaybolmadı. Tüm köy sakinleri kamelyaları nereye götürdüğümüzü biliyor. Gölümüzün etrafı alkol alanlarla doldu, köy sakinlerimiz bu durumdan rahatsız olduğu için müdahale ettik.” diye konuştu.