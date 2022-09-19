Muhtar Demiray’ın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde çalışan kızı Makbule, hayatını Amasya Merzifon’da bulunan 5. Ana Jet Üssü’nde görevli Uzmar Çavuş Utku Çelik ile birleştirdi.

Merhume Hadiye ve Seydi Demiray çiftinin kızları Makbule ile Merhum Rıfat – Nebahat Çelik çiftinin kızları Utku’nun düğün törenleri önceki gün Hanoğlu Konağı’nda yapıldı.

Makbule ve Utku çiftinin düğününe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi eski başkanlarından Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Demiray ve Çelik ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.



(Volkan SINAYUÇ)

