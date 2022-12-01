Cumhuriyet Caddesi’nde aynı zamanda hem temiz su hatlarının yenilendiğini hem elektrik hatlarının yer altına alındığını hem de bozuk olan asfaltın tamamen yenilendiğini belirten Muhtar Belli, Millet ve Vatan Caddeleriyle birlikte bazı sokaklarında asfaltının yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Fen işleri Su İşleri Müdürlüğü’nde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

2022 sezonunda Beytepe, Bağcılar ve Kapaklı bölgelerinde de güzel işler yapılarak vatandaşların daha huzurlu ve refah içerisinde yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Belli, 2023 yılında da yapılan planlama dahilinde ihtiyaç olan cadde ve sokaklarda Çorum Belediyesi’nin hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

