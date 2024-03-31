Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Babaoğlu Köyün'de ikamet eden Nihat S., iddiaya göre tervih namazı çıkışı muhtar adayı Hasan G. ve yanında bulunan Orhan C., tarafından diğer muhtar adayı Hasan C.'yi desteklediği gerekçesi ile tekme-tokat darp edildi.

Kavganın ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve yüzüne aldığı tekme darbesi ile gözü patlayan Nihat S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.