Muhtar Adayı Ferhat Keser, 31 Mart yerel seçimlerinde köy halkının desteğini isterken, köyün öncelikli sorunlarından başlamak üzere karşılıklı dayanışma içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceklerini vurguladı.

Çorum Sanayi Sitesi esnafı, şehrimizin sevilen simalarından Ferhat Keser, Serban Köyü’ne muhtar seçilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

“SERBAN’IN SORUNLARINA NEŞTER VURACAĞIZ”

Köyde büyük bir ihtiyaç haline gelen cemevi binasını hayırsever kişi ve kuruluşların da desteği ile yaptıracaklarını bildiren Keser, “köyümüze içerisinde yemekhane, mutfak, cem salonu, morg, wc-lavabo ve kültürel amaçlı salonlar bulunan güzel bir bina kazandıracağız. Kilit taşı eksik olan bölgelerde çalışma yapılmasını sağlayacağım. Mezarlıkta çevre düzenlemesi yapılacak, su konusundaki problemleri de çözüme kavuşturacağım. İhalesi biten göletin bir an önce başlamasını sağlayacağım. Sulama göletinin ihalesinin yapılmasında ve bürokratik işlemlerinin bitirilmesinde muhtarımız Vedat Yılmaz’ın büyük katkıları oldu, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arazi yollarının da bir an önce yapılmasını sağlayacağım. Tüm bu hizmetleri Valilik, Özel İdare, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri ve halkımızla işbirliği ve dayanışma ile çözebileceğimize inanıyorum. Sorunların takipçisi olacağım, hizmetlerin hızlandırılmasına katkıda bulunacağım” şeklinde konuştu.

“DESTEK SİZDEN, HİZMET BİZDEN”

Ferhat Keser, birlik ve beraberlik içerisinde Serban Köyü’nü hak ettiği seviyeye getireceklerini dile getirerek, köyde gençlere, kadınlara, yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vereceklerini belirtti.

Muhtar olarak görev alması halinde köyün tüm altyapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için gayret göstereceğini bildiren Keser, tüm halkın desteğini talep etti.

Editör: Haber Merkezi