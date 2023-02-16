Saniye Dere’nin eşi, Abdullah Dere’nin ağabeyi, Kırıkkale’de yaşayan Hacı Dere ve Ankara’da yaşayan Şerafettin Dere’nin babaları, Harb-İş Güvenlik Şube Başkanı Mustafa Dere’nin dedesi olan Sami Dere’nin cenazesi, Sungurlu Ulu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sarıtepe Mezarlığı’nda defnedildi.

Dere’nin cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

