Çorumlu hemşehrimiz Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça Hocamızı Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Kendileriyle Sungurlu’muz ve Çorum’umuzda devam eden ve yeni yapılacak olan DSİ yatırımlarını istişare ettik. Nazik ziyaretleri için kıymetli Hocama teşekkür ediyorum”

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Akça da Muhsin Dere’ye nazik evsahipliği için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

