Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim vefalı hemşehrilerim; biz biriz, beraberiz ve kardeşiz” diyen Muhsin Dere şunları dile getirdi:

“Şahsıma göstermiş olduğunuz bu samimi sevgi, benim hizmet etme yükümü bir kat daha artırmaktadır. Milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, aklımızdan sizlerin bize duyduğu bu güven, samimiyet, vatan ve millet sevgisi asla çıkmayacak. Yorulduğumuz anda sizlerin bize olan güveni aklımıza gelecek ve çok daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Allah’ın izni, siz hemşehrilerimin desteği ile umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasını sürdürecek ve Büyük Türkiye hedefimize ulaşacağız.”

“ADAY DEĞİLİM”

“Bu vesileyle açıklamak isterim ki; Türkiye Yüzyılına giden yolda önemli bir merhale olan 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı değilim. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eder tüm aday adaylarına başarılar dilerim.”

"HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİM"

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği; tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ilkesi doğrultusunda; hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uygun görülen her alanda tüm gayretimle çalışacağımı, güzel Ülkemizin, asil milletimizin ve çok değerli Çorumlu hemşehrilerimin her zaman hizmetinde olduğumu bilmenizi isterim.”

“YÜRÜYECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR”

“Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve güzel memleketimizi taşıyacak daha çok hedefimiz var. Sizlerden aldığımız güven ve destek sayesinde başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Hep birlikte daha güzel bir Çorum için gayret ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; şahsıma göstermiş olduğunuz sevgi, hürmet ve ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımı sunarım.” (Haber Merkezi)