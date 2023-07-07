2023 yılına ait Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ücret Tarifesinin 30 Aralık 2022 tarihli resmî gazetede yayımlandığını kaydeden Ceyhan Baran, “Ancak; ülkemizde ve dünyada yaşanan yüksek enflasyonist ortam tüm sektörlerde kaçınılmaz fiyat artışları meydana getirdi. Buna bağlı olarak da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete yılın 2. yarısında 01.07.2023 tarihinden itibaren %34’lük zam yapıldı” dedi.

Yaşanan fiyat artışları ve asgari ücret zammının muhasebe sektörünün iş yoğunluğu hizmet maliyeti ve ücret dengesini bozduğunu ve alınan ücretlerin bu ortamda eriyip büroların sürdürülebilirliğini tehlikeye soktuğunu dile getiren Baran, “Biz mali müşavirler olarak, elektronik uygulamaların gelişmesi ve yaygınlaşması ile müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve sorumluluğumuz artmış, verilen hizmet ve bu hizmete bağlı olarak giderlerimizde artmıştır. Bahsedilen nedenlerden dolayı üst birliğimiz TÜRMOB Türkiye genelinde 01/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkının yansıtılarak muhasebe ücretlerine % 35 oranında iyileştirme yapılması kararını almıştır. TÜRMOB kararına istinaden; Çorum SMMM Odası olarak 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere muhasebe ücretlerine enflasyon farkının yansıtılarak iyileştirme yapılması hususu Oda Yönetim Kurulumuz tarafından karara bağlanmıştır. Aynı zamanda meslek mensuplarımızın müşterileriyle devam eden sözleşmeleri gereği yıl içerisinde sözleşmelerin iptalleri halinde bir yıllık geçerli olan muhasebe hizmet bedelinin tamamının mali müşavirlik hizmet bedeli olarak ödeneceğinin bilinmesini hatırlatır, gerekli hassasiyetin gösterilmesi için saygı ile kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.