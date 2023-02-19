Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Muharrem Kartal, genç yaşta vefat etti.

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden Fatma Kartal’ın eşi, Nazlıcan, Neriman ve Nehir’in babası Muharrem Kartal’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat ve İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Kuşsaray Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez ilçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez ilçe yöneticileri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

