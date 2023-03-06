Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayının 15’nci gecesine denk gelen Berat gecesinin, yüce Allah'ın rahmet ve merhametine sığınıldığı, gönüllerin tövbe ile arındırıldığı özel gecelerden biri olduğunu hatırlatan Müftü Biçer, bu mübarek gecenin insanlığa sunduğu manevi iklimde beratımızı almamıza vesile olacak iki şeyin Yüce Allah’ın ilahi mesajlarına kulak vermek ve Peygamber Efendimiz (SAV)’in üstün ahlakını kendimize örnek almak olduğunu vurguladı.

Mesajında “İşte bu bilinç ile tutum ve davranışlarımızı yeniden gözden geçirmek için Berat Gecesi büyük bir fırsattır” diye konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer sözlerini şöyle sürdürdü; “Rabbimize, nefsimize, neslimize ve bütün insanlığa karşı sorumlu olduğumuzun idraki içerisinde, yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın iman ve yararlı işler olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Bu şuur ile de her türlü dargınlık, kırgınlık, kin ve nefret yerine sevgi, şefkat, merhamet tohumlarını ekmeliyiz. Bu gecede tüm camilerimizde kandil programları yapılacağını hatırlatarak tüm vatandaşlarımızı ibadet ve dua için camilerimize davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin kandilini tebrik eder, bu gecede yapılan duaların kardeşliğimizin güçlenmesine, beraberliğimizin perçinlenmesine, üzerimizdeki sıkıntıların kalkmasına, insanlık aleminin barış ve huzura ulaşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim”

(Haber Merkezi)

