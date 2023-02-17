Kandil gecelerinin Müslüman toplumlar için bir fırsat günleri olduğunu ifade eden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin “Bu gecelerin manevi atmosferinden istifade etmeliyiz” dedi.

Miracın yükseliş olduğunu, kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa ve yüce mertebeye ulaşmak olduğunu dile getiren Derin, “Miraç; Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) Allah huzuruna yükseldiği hikmet dolu gecedir. Bu mübarek gün ve geceler, birlik ve beraberliğin artmasına, kin ve nefretin yerine, sevgi ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmaktadır” diye konuştu.

Pandemi, ekonomik kriz, deprem ve bölgemizde yaşanan savaş ortamı nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçtiğimizi, bu günlerin de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler olduğunu kaydeden Derin, “Miraç Kandili vesilesi ile dünyamızı etkisi altına alan her türlü salgın hastalık, deprem, terör ve facialara karşı birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenelim. Sevgili Peygamberimizin, Yaradan´ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm İslam Alemi’nin mübarek Miraç Kandili´ni kutluyor, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan-ı Şerif´e ulaşmayı niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan yüzyılın felaketi depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diledi.

(Haber Merkezi)

