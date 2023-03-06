Şaban’ın 15. gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi olarak adlandırıldığını belirten Başkan Derin, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kaderlerimizin yazıldığı, ruhlarımıza üflendiği bu kadar mukaddes bir gece, içinde ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındırmaktadır. Bu mübarek kandil gecesinde, alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaya çalışmalıyız.

Tefekkür ve şükür vesilesi Mübarek Berat Kandili, bizlere kırılan kalpleri onarma, dargın duvarları yıkma, kinden ve nefretten uzaklaşma imkanı sunuyor.

Ramazan-ı Şerif´i müjdeleyen bu anlamlı gece, birliğimizi, beraberliğimizi ve gönül bağlarımızı güçlendirme imkanı veriyor.

Mübarek Berat Kandili, Yüce Allah´ın huzurunda yenilenme gecesidir. Ramazan´ı Şerife, günah ve yüklerimizden beraat ederek girme gecesidir.

Bu vesileyle tüm Çorumlu hemşehrilerimizin Berat Kandilini kutluyor, sağlıklı olarak, birlik, beraberlik, barış ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte ulaşmayı diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

