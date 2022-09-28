Litvanya’nın Palanga kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcu Muhammed Mahmut Sert, 3 madalya daha kazanarak, organizasyondaki madalya sayısını 4’e yükseltti ve bir başarıya imza attı.

Daha önce, çift erkekler kategorisinde, partneri Mert Nurettin Aydın ile birlikte Avrupa ikinciliğini elde eden Muhammed Mahmut Sert, tek erkekler kategorisinde üçüncü olup bronz madalya kazanırken, karışık çiftlerde de yine üçüncü oldu ve ülkemize bir bronz madalya daha kazandırdı.

Aynı zamanda, Milli Takım’ın en küçük sporcusu olan Muhammed Mahmut Sert, Büyükler Milli Takımı’nda da yer aldı. Sert, bu kategoride ülkemizi temsil eden Türk Milli Takımı, ikinciliği elde ederken, Muhammed Mahmut Sert, gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece, Muhammed Mahmut Sert, devam eden şampiyonadaki madalya sayısını 4’e yükseltmiş oldu.

Şampiyonada, ferdi müsabakalara geçilirken, Muhammed Mahmut Sert de madalya mücadelesi veriyor. Şampiyona, 1 Ekim’de sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

