Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün badminton sporcularından Muhammed Mahmut Sert, Avrupa ikincisi oldu.

24 Eylül’de, 14 ülkenin katılımıyla, Litvanya’nın Palanga kentinde başlayan ve 1 Ekim’e kadar devam edecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giyen Muhammed Mahmut Sert, çift erkekler kategorisinde, partneri Mert Nurettin Aydın ile birlikte finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde kaybeden Sert-Aydın ikilisi, Avrupa ikincisi olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdılar.

MADALYAYI GARANTİLEDİ

Muhammed Mahmut Sert, şampiyonada, tekler kategorisinde de ülkemizi temsil ediyor. Çorumlu sporcu, çeyrek finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibini yenerek adını yarı finale yazdırırken, madalyayı da garantiledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

