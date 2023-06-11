Gülhan-Nadir Solak çiftinin oğulları Muhammed Eymen’in sünnet düğünü Samsun yolu 5.kilometredeki Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Salon öncesinde, çocuk gezdirme töreni gerçekleştirilirken, küçük Muhammed Eymen, araçla şehir turu attı. Daha sonra Altınkaya Arena’ya geçildi.

Muhammed Eymen’in sünnet düğününe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri ve amirleri ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, küçük Muhammed Eymen’e sağlıklı ve uzun bir ömür diler.