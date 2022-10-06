Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in dünyaya teşriflerinin kâinatın tamamına nur saçıp aydınlattığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Âlemlere rahmet, insanlığa rehber ve müminlere örnek olarak gönderilen Hazreti Peygamberimize, onun ehlibeytine ve ashabına selam olsun. Cumayı cumartesiye bağlayan gece kavuşacağımız Leyle-i Mevlid’in tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yüce Allah'ın son elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Sevgili Peygamberimizin, geçmişten geleceğe tüm insanlığın rehberi, güzel ahlak, adalet ve merhamet gibi kavramların vücut bulmuş halidir. Peygamberimizin doğumuyla birlikte dünyaya iyilikler ve güzelliklerle dolu bir nizama hâkim olduğu cehaletin yerini ilim ve irfanın, zalimliğin yerini merhamet duygularının, ayrışmanın yerini kardeşlik hislerinin aldığı ‘Asr-ı Saadet’ çağı başlamıştır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), Kur’an-ı Kerim’de tarif edildiği şekliyle, ‘Müjdeleyici, uyarıcı, dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi’ olarak milyarlarca insanın gönlünde, zihninde sonsuza kadar yer edinirken, Rabbimiz, 'Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik' (Enbiya, 107) buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir” dedi.

Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, i'la'yi kelimetullah uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Zulmetin çöplüğünü temizleyen, çirkefin gövdesini parçalayan, yeryüzünü nurlu bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğuşun bir senei devriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabbimize hamdediyorum. Bizleri peygamber sevgisi ile buluşturan yüce Allah'ın, mahşer gününde de resulünün livaül-hamd ismiyle müsemma sancağı altında da toplanmayı bizlere nasip eylesin.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 63 sene boyunca sürdürdüğü örnek hayatı tüm insanların dikkatlice incelemeleri gerektiğini ifade eden Ceylan, “Uyguladığı dahiyâneyöntemlerle dağınık kabileleri İslam bayrağı altında bir araya getiren usta bir devlet adamı, en zorlu anlaşmazlıkları çözmek için her daim kapısı çalınan ‘Emin’ yani güvenilir kişiliği, kuşu öldü diye bir çocuğa taziye ziyaretine giden uçsuz bucaksız bir merhamet abidesi olması, Sevgili Peygamberimizi (S.A.V.) anlatacak sadece birkaç cümle olabilir. O’nun ortaya koyduğu adil ve insan odaklı dünya nizamı düşüncesi, günümüzde birçok bölgede karşılaştığımız sorunların çözümüne en üst düzeyde yardımcı olabilecektir. Resulullah’ı (S.A.V.) anlamak, O’nun verdiği evrensel ve manevi mesajı kuşaktan kuşağa aktarmak, hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, Rabbimden birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesini niyaz ediyorum” dedi.