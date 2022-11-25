Fethiye Kaymakamı Alper Balcı’nın Kırşehir Vali Yardımcılığı’na atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığı görevine 14 Temmuz 2020 tarihli 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sungurlulu hemşehrimiz Yusuf İzzet Karaman’ın Fethiye Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.

YUSUF İZZET KARAMAN KİMDİR?

1979 yılında Sungurlu’da doğan Yusuf İzzet Karaman, İlköğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu Vangölü Anadolu Lisesi'nde ve lise öğrenimini Sinop Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. 2002 yılında üniversiteden mezun olan daha sonra yüksek lisansını yapan Karaman, 28 Temmuz 2004 tarihinde Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakamlıklar ve kaymakam vekilliklerinin ardından İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan Karaman, 2020’den beri İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. İyi derecede İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Yusuf İzzet Karaman, evli ve üç çocuk babası.

(Haber Merkezi)

