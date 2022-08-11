Çorum İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik bağımlılık seminerleri düzenlendi.

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami ve Kur’an kurslarında, Çorum'da da İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik “Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı” konulu seminerler düzenleniyor.

Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleştirilen seminere, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü İl Vaizi Kemal Demirden katıldı.

Seminerde, sosyal medyanın zararlarından korunma yolları, teknolojik bağımlılığın zararlı yönleri, bağımlılık yapan alkollü içecekler ve tütün mamullerinin zararları hakkında sunum yapıldı.

Seminer sonrası öğrencilere ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)