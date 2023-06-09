Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin 2023 yılı Hac Organizasyonuyla il merkezi ve ilçelerimizden kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik İl Müftülüğü’nce Devlet Tiyatro Salonu’nda iki gün boyunca kurs verildi.

Yoğun katılımın gözlemlendiği kurslara, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanırken ilahi dinletisiyle hacı adaylarının gönülleri şenlendi. Ardından açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Muharrem Biçer, hacı adaylarına kutsal topraklarda dikkat etmeleri gereken önemli bilgileri aktarırken şimdiden haclarının mebrur, saylerinin meşkur, günahlarının mağfur olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Hac Yolcularının Eğitimi” başlığında hazırladığı program çerçevesinde Müftü Yardımcıları, Hac Umre Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen doktor tarafından hac ve umre konularında yapılan sunumlar eşliğinde hacı adaylarına önemli bilgiler aktarıldı.

Yaklaşık 400 hacı adayına ikramların da yapıldığı 2 günlük kursun sonunda müftülüğümüzce tüm hacı adaylarına hacca salimen gidip, dönmeleri dileklerinde bulunuldu.