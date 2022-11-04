Çorum İl Müftülüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğinde “Afet Farkındalık Semineri ve Tahliye Tatbikatı” düzenlendi. Program kapsamında ilk olarak AFAD gönüllüsü il ve ilçe Müftülük personelleri ile Kur’an kursu yöneticilerine yönelik “Afet Farkındalık Semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen “2022 Afet Farkındalık Eğitim Yılı” faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitim semineri, İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Müftülük şube müdürleri ile birim şefleri, il ve ilçe Müftülüklerinde AFAD gönüllüsü personeller ve Kur’an kurslarında yönetici olan bayan hocalar katıldı. Çorum İl AFAD personellerinin sunum eşliğinde konuşmalarını yaptığı seminerde; deprem öncesi alınacak önlemler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ve güvenli bir şekilde tahliyelerin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Seminerin ardından çalan düdük ile birlikte “Güvenli Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya’nın da hazır bulunduğu tatbikatta, personel ve öğrenciler, siren sesiyle birlikte “çök, kapan, tutun” hareketiyle güvenli pozisyona aldı. Siren sesinin son bulmasıyla müftülük binasını boşaltan grup, güvenli alanda toplandı.

Tahliyenin sorunsuz yapılmasının ardından AFAD Müdürlüğü’nün bina önüne kurduğu afet çadırı, arama kurtarma araçları ve afet resim sergisi personel ve öğrencilerce incelendi. Tatbikatlar il geneli 14 müftülükte görevli 206 personel, 199 Kur'an kursunda görevli 320 kurs hocası ile 4358 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

