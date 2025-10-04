Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Merkez Kütüphanesi girişinde bulunan Diyanet Genç Ofisi ziyaret etti.

İl Müftüsü Yıldırım, burada yapılan faaliyetler hakkında personelden bilgi alırken öğrencilerle bir müddet hasbihal edip yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, İl Vaizi Lütfiye Hacıismailoğlu, Din Hizmetleri Uzmanları Mücahid Kuzu, Fatih Gencer ve manevi danışman Murat Arar hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi