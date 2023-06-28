Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yüce Allah’tan daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmemizi niyaz eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Kurban Bayramının İslam âlemine, memleketimize, milletimize ve Çorum halkına, huzur, barış, sağlık ve mutluluklar getirmesi dileğiyle” dedi.

Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı’nı idrak etmenin sevinci içinde olduklarını belirten Müftü Biçer yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramının nasip olursa Bayram Namazını saat 05:47’de kılacağız. Bayramlar, toplum hayatımızda üstün yeri ve değeri olan müstesna günlerdir. Bizler Müslümanlar olarak özellikle bu bereketli günlerde, akraba ve komşularla tebrikleşerek, karşılıklı sevgi ve saygı duygularını aktarmalı, karşılaştığımız herkesle selamlaşarak tebrikleşmeliyiz.

Tanıdıklarımızı ziyaret ederek hatırlarını sormalı ve gönüllerini almalıyız. Hastanelerde ve evlerde yatan hastaları ziyaret etmeli, şifa dileklerimizi sunmalıyız. Yetimlerle ve kimsesiz çocuklarla ilgilenip başlarını okşamalı ve onlara anne-baba gibi davranmalıyız. Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç çocuklara yardım ellerimizi uzatmalı, onların da bayram sevinci yaşamalarını sağlamalıyız. Bizden hayır dua bekleyen ölülerimizin mezarlarına giderek onlara dua etmeliyiz. Çevremizde dargın olanlar varsa barıştırmaya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız. Birbirimize iyi davranmalı, incitici ve zarar verici davranışlardan kaçınmalıyız.

Kurban Bayramı günlerinde esas olan dinen zengin olan Müslümanların kestikleri kurbanlarla ve ikramlarla, mağdur ve ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürmeleridir. Bu vesileyle vekaletle kurban bağışı yapacakların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla nice yüzleri güldürebileceklerini tekrar hatırlatıyor, kurbanlarınızın makbul olmasını Cenabı Hak’tan diliyorum.

Ayrıca keseceğiniz kurbanların kelle ve derisini inşaatı devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an kursumuz için din görevlilerimize teslim ederek bağışlayabileceğinizi de buradan tekrar duyuruyorum. Rabbim hayırlarınızı en güzel şekilde kabul eylesin. Bu duygularla tüm müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla erişmemizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı’nın İslam âlemine, memleketimize, milletimize ve Çorum halkına, huzur, barış, sağlık ve mutluluklar getirmesi dileğiyle”

