Çorum İl Müftülüğüne bağlı Çorum'un ilk yatılı hafızlık erkek Kur'an kursu olan 1960 yılından beri sayısız hafız yetiştiren Hıdırlık Kur’an Kursu; Çorumlu hayırseverlerin desteği ile yeniden inşa edilmeyi bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Uzun süredir Çorumluların gönlünde bir yara olarak duran Hıdırlık Kur’an Kursumuzun mahzun ve eskimiş hali hayırseverlerin yardımlarıyla modern mimari ve Selçuklu mimarisinin birleştirilmesiyle yeni bir bina inşa edilerek ortadan kalkacaktır inşallah.

Yıllarca Kur’an ilmine ev sahipliği yaparak sayısız hafızların yetişmesine vesile olan, bu milletin evlatlarına Kur’an ilmini ve ahlakını öğreten Hıdırlık Kur’an Kursumuzu, kısa zamanda tamamlamayı planlanıyoruz. İnşaat çalışmalarına başlanması ve kurs binasının kısa sürede tamamlanması için siz değerli hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Kur’an hizmetlerine daha güçlü ve modern yapısıyla hizmet vermeye devam edecek olan Hıdırlık Kur'an kursuna yardım etmek isteyenlerin Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin TR 24 0021 0000 0000 9209 6000 10 hesabından katkı sunabileceğini kaydeden Biçer, “Çorum'un ilk yatılı hafızlık erkek Kur'an kursumuzu siz değerli hayırseverlerin yardımlarıyla yeniden inşa ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

