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Oğuzlar Altınkoz Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ile müftülük personeli ve din görevlileri hazır bulundu.

İl Müftüsü Biçer, Camilerin ve din görevlilerinin toplumun temelinde ve merkezinde bulunduğunu vurgulayarak, din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Günün anlam ve önemine değinen Muharrem Biçer, düzenlenen programdan dolayı Oğuzlar Müftüsü Eravcı’ya ve Belediye Başkanı Yıldırım’a teşekkür etti.