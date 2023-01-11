Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve Fatih Kaya, ilçe protokol üyeleri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selamlama konuşması için kürsüye gelen Müftü Muharrem Biçer, “Bugün Alaca 44 yıldıza daha kavuşuyor. Şuan burada Kur’anın yıldızlarını, starlarını görüyoruz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolları ve bahtları açık olsun. Ayrıca hocalarına ve bu programın yapılmasında emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hocaların Kur'an ziyafetleri ve hafız öğrencilerin kısa sureleri okumalarıyla devam eden programda emekli kıraat üstadı Reisul Kurra Vekili Talip Akbal’ın duasıyla duygular zirveye ulaştı.

Daha sonra 44 hafıza protokol tarafından icazetleri ve hediyeleri verilirken onları yetiştiren hocalarına da teşekkür belgeleri ve hediye takdim edilerek program tamamlandı.



(Volkan SINAYUÇ)

