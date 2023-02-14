Tülay Alnıak’ın eşi, Levent ve Çiğdem’in babası, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Örgel ve Tiyatro Sanatçısı Şahin Örgel’in halasının oğlu olan Müfit Alnıak, bir toplantıda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Müfit Alnıak’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından merkez Çayhatap Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

