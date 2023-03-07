Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde dün yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda istifa ettiğini duyuran Reşit Keleş üyelerle vedalaştı. Reşit Keleş’in yerine ise AK Parti’nin 17. Yedek Belediye Meclis üyesi Mücahit Keskinel gelmiş oldu.

Keleş, seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart 2023 Cuma günü duyuracağını hatırlatarak 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçim için milletvekili aday adayı olabilmek için istifa ettiğini vurguladı. 2019 yılından beri sürdürdüğü Belediye Meclis üyeliğinden seçim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte ayrılmış olacağını belirten Keleş toplantıda yaptığı açıklamada: “Şehre hizmet için gerçekleştirdiği çalışmalarda katkıda bulunan başta Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve bütün siyasi partilerimizi temsil eden, Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz Milletvekillerimize, teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Çorum halkına teşekkür ederim. Çorum Belediye Meclisimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Buna göre toplantıda Reşit Keleş’in istifası onaylanarak kabul edildi. Belediye Başkanı Aşgın da toplantıda bugüne kadarki hizmetleri için Reşit Keleş’e teşekkür ederek çıktığı yolda başarı diledi.

(Haber Merkezi)

