Isparta’da, iyi oynamasalar da iyi mücadele ettiklerini belirten Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “İstediğimiz oyun kalitesini sahaya yansıtmakta zorlansak da, oyuncularımızın mücadele anlamındaki üstün gayretleri, 1 puan almamızı sağladı. Oyuncularımızın bu mücadele gücünü oyun kalitemizle birleştirdiğimiz takdirde, hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Çorum FK, 18.hafta maçında konuk olduğu Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 1 puanla kapatırken, teknik direktör Tahsin Tam, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çok olduğu haftada, oyun olarak iyi oynamasalar da, çok iyi mücadele edip önemli 1 puan aldıklarını kaydeden teknik patron Tahsin Tam, “Sakat ve cezalı oyuncularımızın olduğu haftada, zorlu bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz.

Maça iyi başlamamıza rağmen, ilerleyen dakikalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşadık. Ancak, final paslarında daha dikkatli olabilseydik, istediğimiz sonuca ulaşabileceğimiz pozisyonları rahatlıkla yakalayabilirdik.

İkinci yarıda yine istediğimiz oyun kalitesini sahaya yansıtmakta zorlansak da, oyuncularımızın mücadele anlamındaki üstün gayretleri, gol atamasak da, 1 puan almamızı sağladı.

Çok iyi oynamadığımız maçta, yakaladığımız net pozisyonlardan birini değerlendirebilsek, 3 puanla ayrılabilirdik. Oyuncularımızın bu mücadele gücünü oyun kalitemizle birleştirdiğimiz takdirde, hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

