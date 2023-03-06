Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere Berat; kurtuluşa erme, günahlardan arınma, rahmet ve mağfirete ulaşma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına gelmekte ve aynı zamanda bu mübarek gece bizlere kulluk bilincini hatırlatarak kamil insan olma, yanlışlardan kaçınma ve affedilmenin yanı sıra affedici olma şuurunda olmayı da tedai ettiren müstesna bir zaman dilimidir.

Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz.

Bu vesile ile Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Berat kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yine asrın felaketi niteliğindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, diliyorum. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bundan öncelerinde olduğu gibi bu yıkımında üstesinde gelecek güce sahiptir.” (Haber Merkezi)

