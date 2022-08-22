Türkiye’nin dört bir köşesinde yedi değişik akademik kamp düzenleyecek olan Medeniyet Tasavvuru Okulu bunlardan ilkini Çorum’da gerçekleştirdi. Tarih Felsefesi ve İbn-i Haldun Kampı, geçtiğimiz hafta sonu Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun kurucusu Yusuf Kaplan’ın önderliğinde gerçekleşen Tarih Felsefesi ve İbn-i Haldun Kampının açılış dersine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Başkan Aşgın yaptığı konuşmada, Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun, okuyan, düşünen, fikir üreten bir nesil için çok değerli çalışmalar ürettiğini vurguladı. Akademik faaliyetlerinden dolayı Yusuf Kaplan’a teşekkür eden Başkan Aşgın, ilk MTO kampının Tarih Felsefesi ve İbn Haldun başlığı ile Çorum’da yapılmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampı, MTO rehber hocası Doç. Dr. Kamuran Gökdağ ve Yusuf Kaplan’ın verdiği açılış dersi ile başladı. Ardından MTO talebeleri 3 oturumla tarihi, tarih felsefesini, Nebevî tarih fikrini işleyen makaleler sundu. Kampın kapanış dersi ise Çorumlu Obası’nda yapıldı. MTO kurucusu Yusuf Kaplan ve gençlerin bir araya geldiği son oturumda müzakere sunumları yapılarak kamp süreci tamamlandı.

YUSUF KAPLAN’DAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun kurucusu Yusuf Kaplan, Çorum’da gerçekleşen kamp sürecini değerlendirerek ev sahipliğinden dolayı Çorum Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kaplan, “Medeniyet Tasavvuru Okulu olarak başlattığımız akademik yaz kamplarımızın ilkini Çorum’da gerçekleştirdik. İlk kampımız Tarih Felsefesi ve İbn Haldun Kampı oldu. Üç oturum halinde planladığımız İbn Haldun kampımızın iki oturumu cumartesi günü, üçüncü oturum ve müzakereler ise pazar günü yapıldı. Cumartesi günü Çorum’da Buhara Kültür Merkezi’nde Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey’in iştirakleriyle ve nefis açış konuşmasıyla kampımız başladı. Değerli başkanımız, gelecek kuşaklarımızın tohumlarının atıldığı, uzun soluklu bir öncü kuşak yetiştirme çabasının semerelerinin alındığı ilk MTO kampının Tarih Felsefesi ve İbn Haldun başlığı ile Çorum’da yapılmış olmasından çok memnuniyet duyduklarını belirtti. Ardından bu ilk kampımızın rehber hocası Doç. Dr. Kamuran Gökdağ hocamız kampın açılış dersini verdi. Tarih felsefesinin sorunlarını ve İbn Haldun’un yaptığı şeyin Batı’da da aşılamadığını çok özlü ve nefis bir şekilde anlattı. Sonra bendeniz bir ders yaptım. İbn Haldun’un neden yanlış anlaşıldığını, nasıl doğru anlaşılabileceğini, yeni bir tarih inşasının ve tarihî atılım yolculuğunun nasıl gerçekleştirilebileceğini ve MTO’nun bu süreçte oynadığı ve gelecekte daha belirgin olarak oynayacağı tarihî rolü özletmeye çalıştım.” dedi.

“ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN BİRİNCİ SINIF ORGANİZASYON”

Ev sahipliğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Kaplan, “Belediye Başkanımız, ilk derslerimizi ve öğleden önceki açılış oturumumuzu sonuna kadar takip etti. Pazar günü Çorumlu Obası’nda yaptığımız son oturumumuza da katıldı. Orada da güzel bir konuşma yaptı. Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın Bey’e göz dolduran ev sahiplikleri, programlarımızı adım adım takip etmeleri, yaptıkları birinci sınıf organizasyon için yürekten teşekkür ediyorum. MTO yaz kampları, entelektüel hayatımızda çığır açacak ve akademiye ruh katacak bir atılım olarak tarihe geçecek inşallah.” dedi.

(Haber Merkezi)

