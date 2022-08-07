Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza geçtiğimiz Cuma akşamı ilçe girişindeki benzinlik önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinden TOKİ konutları istikametine gitmekte olan bir otomobil, benzinliğe giriş yapmak üzere dönüş yaptığı sırada, ilçe merkezine doğru gelmekte olan bir motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücü F.K ile otomobilde bulunan Y.E.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)