Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı motosikletçi esnafı, ÇESOB’da bir araya gelerek, artan girdi maliyetleri ve son yıllarda yaşanan ekonomik nedenlerden dolayı fiyat tarifesine geçme kararı aldılar.

Toplantıda motosikletçi esnafının sorunlarını dinleyen ve taleplerini bir bir not alan Oda Başkanı Necmettin Uzun, kendilerine bu yönde talepte bulunan motosikletçi esnafının sorunlarına kayıtsız kalmak gibi bir lükslerinin olmadığını ifade ederek, motosikletçi esnafının günümüz koşullarında daha rahat nefes alabilmeleri için ortak alacakları her karara oda olarak destek olacaklarını söyledi.

Diğer meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflardan da böyle bir talep gelmesi durumunda oda olarak gereken desteği vereceklerini belirten Necmettin Uzun, yeni fiyat tarifesinin motosikletçi esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda ayrıca daha önceden yer talebinde bulunan esnafın bu talebi de görüşüldü. Yer sonunun çözülmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Uzun, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motosikletçi ve bisikletçi esnaflarını çağın gerektirdiği modern bir siteye kavuşturmak amacında olduklarını kaydetti.

Şubat ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Motosiklet Fuarı için de talep gelmesi durumuna fuara katılabileceklerini dile getiren Uzun, son olarak Çorum’da düzenledikleri Motor Festivali’ni de bu yıl daha fazla katılımla organize etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

