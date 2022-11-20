Edinilen bilgiye göre; Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 4. Cadde üzerinde bulunan bir evden sabah saatlerinde bir motosiklet çalındı. 19 TK 104 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını farkeden Umut Tunç, polis merkezine başvurdu.

Hırsızlık olayının çevredeki kamera kayıtlarına yansıdığı, polisin görüntüleri incelemeye aldığı, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen iki kişinin eşkallerinin belirlendiği bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Volkan SINAYUÇ)

