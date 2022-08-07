Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bir motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Osmancık İlçesi’nde önceki gün yayaların neden olduğu bir kaza yaşandı. Yaya olan vatandaşların genelde trafik kurallarına ve yaya geçitlerine uymadığı belirtilirken bu nedenle bir motorsikletin devrildiği ve sürücünün hafif şekilde yaralanarak kazayı ucuz atlattığı dile getirildi.

İlçede seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti devirerek yaralandı.

(Mustafa ULUSOY)