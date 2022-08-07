Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da nefesleri kesti.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 3.'sü organize edilen Hitit Motosiklet Festivali'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce motor tutkunu hafta sonu Çorum'da buluştu. İlk olarak İtfaiye Parkı'nda bir araya gelen motor tutkunları daha sonra şehir turu atarak, Çorumlu vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Şehir turunun ardından Atahan Atlı Spor Kulübü Kompleksi'ne geçen motor sevdalıları gün boyu süren akrobasi gösterileri, yarışma ve konserlerle dolu dolu bir gün geçirdiler.

Festivalin açılış programına ise Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Hayrettin Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Hacı Odabaş, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Oda yöneticileri ve çok sayıda motor tutkunu ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, bu yıl 3.'sünü düzenledikleri festivale Türkiye'nin değişik şehirlerinden yüzlerce motor tutkununun katıldığını söyledi. Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, sponsor firmalar ve motosikletçi esnafına da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yaptıkları konuşmalarda, motor tutkunlarını dünyanın merkezi Çorum'da konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Konuşmaların ardından 15 yaş altı ve 15 yaş üstü bay ve bayanlar yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, ip çekme ve bilek güreşi müsabakaları düzenlendi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Geceyi de kamp kurarak Atahan Atlı Spor Kulübü Kompleksi'nde geçiren motor tutkunları gün boyu gerçekleştirdikleri motor şovları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konser ve havai fişek gösterileriyle coşkunun tavan yaptığı festival sonunda motor tutkunları bir sonraki seneye buluşmak üzere Çorum'dan mutlu bir şekilde ayrıldılar.