6-7 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da yapılacak olan Hitit Motosiklet Festivali'ne Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da katkı sunacaklarını söyledi.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 3.’sü organize edilen Hitit Motosiklet Festivali’ne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de katkı sunacak.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek, 6-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan 3. Hitit Motosiklet Festivali hakkında bilgi verdi.

Uzun, ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Cemil Çağlar’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

2 gün sürecek olan festivalin Çorum’un tanıtımına katkı sunacağını dile getiren Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.

Uzun ayrıca, festivale katılacak olan motor tutkunlarına kask uyarısında da bulunarak, Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği kaskı olmayanların alana alınmayacağını sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)