Geçtiğimiz günlerde erken saatlerde başlayan Abdal Musa Birlik Cemi’nin post Dedeliğini Bektaş Yücel yaparken, Dede Arif Demiral Deyiş ve duaz imamlarla Ceme katkı sundu Zakirliğini ise Âşık Fakir İsmet Mahlası ile bilinen İsmet Yılmaz yaptı. Abdal Musa Cemine Morsümbül Köyünü oluşturan Gaşgaca Borsumlu ve Morsümbül köyü sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cem’e AKP Çorum İl Başkan Yardımcısı Elvan Zorlu, Satılmış Erol, Didem-Murat Akkanat Çifti, Rıfat Çalışkan, Mertcan Erdoğmuş, Seydi Kaya, Çağlar Aygün, Celal – Cengiz Sarıkaya kardeşler ve Güven market işletmeleri kurbanlık koçları ve Cemde kullanılan yiyeceklerin tedarikini üstlendi.

Post Dedesi Bektaş Yücel ceme katılanlara kardeşlik ve Alevilik yolunda olmanın inceliklerini anlatırken Kur’an-ı Kerim’den de ayetlerle örnekler sundu. Duaz İmamların okunduğu Deyişlerin söylendiği ve telkinlerin yapıldığı Abdal Musa Birlik Ceminde Alevi yol-erkan kavramları uygulandı. Çırağ Uyandırma işlemi ile başlayan Abdal Musa Birlik Cemi 4 Kapı Kırk makamın uygulaması ile devam etti. 7 koçun kurban edildiği Abdal Musa Birlik Cemi’n de kardeşlik, birlik, hoşgörü, sabır ve güzel davranışlar konu edildi.

İKİ KİLOMETRELİK YOL BAŞLARINA BELA OLMUŞ

Morsümbül Köyü Gaşgaca Mahallesi’ne asfalttan iki kilometrelik bir mesafe ile ulaşılırken, yolun içler acısı durumda olması ise Anadolu’da bulunan köy ve mahallelerin unutulduğunun ve hiçbir yetkili ile siyasetçinin dikkatini çekememişliğinin tipik bir örneğini oluşturuyor.

Morsümbül Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Çalışkan, iki kilometrelik köy yollarını ne yazın nede kışın kullanamadıklarını belirterek şunları söyledi.

Muharrem Çalışkan; “Çorum’a 10 Kilometre uzaktayız. Yolumuzu yazın tozdan kışın ise çamurdan kullanamıyoruz. Çalmadık kapı bırakmadık ama şu ana kadar sesimize ses veren olmadı. Yılda 5 -6 Cem yapılır Gaşgaca Mahallemizde ki Cem evimizde. Erkan Dede Türbemize gelen giden eksik olmuyor. Adaklar kesiliyor kurbanlar adanıyor. Fakat yol yüzünden mustaribiz. Köylerin sorunlarına eğilen birim olarak gördüğümüz İl Genel Meclisi üyelerine dert anlatmaya çalışıyoruz inşallah duyarlar. Siyasilere olsun Bürokrasiye olsun sesimizi duyuralım istiyoruz. Burası Asker ocağına Asker gönderiyor, Gelir idaresine vergi veriyor. Yani vatandaşlık görevimizi yerine getirirken devlet yetkililerinin de bize bir adım gelmesi gerekmez mi?” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

