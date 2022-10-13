Osmancık Belediyesi’nin katkıları ile Osmancık Club ev sahipliğinde Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen fuara ilgi yüksek oldu.

2 gün süren fuarda modifiye tutkunları araçlarını sergilerken, fuara gelenlere de unutulmaz bir gün yaşattı.

4 KATEGORİDE YARIŞMA YAPILDI

Drift showların nefes kestiği fuarda en güzel modifiyeli ticari araç, en güzel modifiyeli Tofaş araç, en güzel modifiyeli araç ve basıklık kategorilerinde yarışmalar yapıldı. 300’e yakın farklı aracın yer aldığı fuarda organizasyon heyetince farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından araçlarına yaptıkları modifiyelerle dereceye girmeye hak kazanan araç sahiplerine kupa takdim edildi.

KUPA CANAVARI YİNE BİRİNCİ

Gittiği her fuarda birincilikle dönen Levent Köşger’in Tofaş marka aracı Osmancık’ta da birincilik kupasının sahibi oldu.

Çorum Car Club adına basıklık kategorisinde yarışmaya katılan Levent Köşger’in aracı tüm rakiplerini geride bırakarak, Amasya, Trabzon, Sinop ve Tokat’tan sonra Osmancık’ta da birinciliği kimselere bırakmadı.

Ayrıca katılımından dolayı Levent Köşger ve diğer katılımcılara teşekkür plaketi verildi. Köşger, her fuarda olduğu gibi Osmancık’ta düzenlenen fuarda da kendisine destek olan tüm herkese teşekkürlerini iletti.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Diğer yandan, fuarın son gününde protokol üyeleri de modifiye tutkunlarını yalnız bırakmadı. Başta Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay olmak üzere Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birim amirleri fuara katılarak, modifiye araç tutkunlarının yanında oldu.

İlginin yüksek olduğu fuarda ayrıca Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, drift araçlarına binerek, modifiye araç tutkunlarına destek oldu.

(Haber Merkezi)