Modern Zirai Market’in açılışına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyon Bölge Başkanı Semra Şahin, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum davetliler ve çiftçiler katıldı.

Açılışta konuşan Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyon Bölge Başkanı Semra Şahin konfederasyonun 56 ülkede 6 buçuk milyonluk bir networke sahip olduğunu söyledi. Amaçlarının çiftçilere yeni tarım politikaları ve stratejileriyle katma değer sağlayarak olduğunu aktaran Şahin, yenilikçi bakış açısıyla modern zirai marketleri açmayı ve çiftçilerin hizmetine sunmayı istediklerini söyledi.

Amaçlarının minimum maliyetle maksimum faydayı çiftçilere sunmak olduğunu vurgulayan Şahin, “Bunun dışında Anadolu Çiftçi Meclisiyle proje danışmanlığı ile drone hizmetleri, tarım aletleri ve sözleşmeli tarım modelleriyle çiftçilerimizin işini kolaylamak, yolunu açmak istedik.” diye konuştu.

TARIMDA ÜRETİM DÜŞÜK

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise Türkiye’nin dünyada tarım üretiminde 11. sırada ama üretim ortalamasında da 10. sırada olduğunu aktararak, “Ülkemizin en büyük problemi tarımda üretimin çok düşük olması. Dünya ortalaması buğdayda 480 kiloyken Türkiye ortalaması 286 kilo. Demek ki bizim burada bir eksiğimiz var. Eksiğimiz birim. Biz toprağımızın mutlaka ölçümlerini yaptıracağız. Yaprak ölçümlerini yaptıracağız. Bilimsel tarım yapacağız. Babadan atadan kalma uygulamalarla devam edersek çok geride kalacağız. Bu tür marketlerin ülkemize katkı sunacağına teknik desteğin devam etmesine herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

AŞGIN: “ATIL TARİM ARAZİLERİNİ EKİYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tarım sektörünün stratejik öneme haiz bir sektör olduğunu belirterek, “Bundan önceki savaşlara baktığımızda merkezinde doğal kaynakları, petrolü ve doğalgazı görüyoruz ama bundan sonrasında biraz daha tarım alacak, tahıl alacak, gıda güvenliği alacak. Tüm ülkeler bir gayret içerisinde. Ülkemiz, devletimiz de bu anlamda önemli adımlar atıyor. Atıl tarım arazisinin kalmaması da çok önemli bu anlamda da Çorum Belediyesi olarak son 3 yıldır atıl arazilerimize tahıl ekiyoruz, buğday ekiyoruz, ayçiçeği ekiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aşgın, marketin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek işletme sahibi Semra Şahin’e tablo hediye etti.

TAHTASIZ HÜKÜMETİN TARIM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise açılışta yaptığı konuşmada hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Marketin açıldığı bölgenin Çorum’un en verimli tarım toprakları olduğunu ifade eden Tahtasız şunları söyledi: “Maalesef benim de belediye meclis üyesi olduğum dönemler buralar imara açıldı. Şu anda Çorum’un en kıymetli arazileri ranta ve imara kurban gitti. Milli gelirin yüzde biri alın teriyle uğraşan çiftçimize verilmesi gerekiyor. Yani 2024 yılında çiftçimize verilmesi gereken destek 412 milyar lira. Ama verilen destek maalesef 92 milyar TL. Bu arada çiftçimiz mağdur edilmiş durumda. Çiftçimiz şu an arpa, buğday, şeker pancarı alım fiyatları bekliyor. Şu anda maliyetler 11 lirayı bulmuşken hala buğday fiyatları açıklanmış değil. Tarım ülkesi olan kendi kendine yetebilen Türkiye maalesef yanlış tarım politikalarından dolayı şu anda dünyada geriliyor. Türkiye’de şu anda ekilmeyen arazi miktarı 35 milyon dekar alan ekilmiyor. Yani bunun sadece yarısı ekilmiş olsa biz yanı başımızda savaşan Rusya’dan Ukrayna’dan buğday ithal etmek zorunda kalmayacağız. Ürünlerimiz buğday anlamında kalitesiz çünkü yurt dışından kaliteli buğday almadan un elde edemiyoruz.”

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Tahtasız, marketin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Modern Zirai Market’in açılış kurdelesini protokol ve davetliler birlikte kesti.

Semra Şahin ve market yöneticisi Arif Soysal, katılımcılara marketi gezdirerek bilgi verdi.