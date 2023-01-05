MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, şirket çalışanlarının bu yıl da "müthiş bir performans gösterdiklerini" söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, roket, patlayıcı ve araç gereçleri üreten şirketin, bu sene kullanıcıların beklentilerini tamamen karşıladığını vurgulayan Akdere, "yapılmayanı yapmak" yaklaşımının örneklerini de ortaya koyarak kullanıcılara sunduklarını ifade etti.

Akdere, bu kapsamda 76 milimetre Deniz Topu, kalifikasyon süreci yürütülen Yakın Hava Savunma Sistemi gibi ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Bakan'ımız Hulusi Akar'dan aldığımız talimat gereği yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Özel sektörü de yanlarına alarak birçok proje başlattıklarını dile getiren Akdere, 2022 yılında taşınabilir obüs Boran teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akdere, şöyle konuştu:

“Kullanıcımızın isteklerine yüzde 100 uyan bir ürünü, Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın projesi kapsamında envantere kattık. Seri üretim için de siparişlerimizi aldık ama sadece Türkiye'de değil, dost ve müttefik ülkelerden de şu anda 2 ülkeyle sözleşme imzalamış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'İhracatta Makina Kimya'dan patlama bekliyorum.' demişti. Bunu hayata geçirebilmek için hızlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir kalem, 9,19, 5,56, 7,62 milimetre fişekler var. Fişek satalım ama dost ve müttefiklerimiz kendi fişekleri, kendileri üretsin istedik. Mühimmat fabrikası kurulumu için 9 ülkeyle sözleşme imzalamış bulunmaktayız, 4 ülkeyle de ocak ayı içinde sözleşmeleri imza aşamasına getirmiş olacağız. Bazılarının inşaatını kendileri yapıyor, bazılarında inşaat dahil anahtar teslimi mühimmat fabrikası kuruyoruz."

Akdere, yerli partnerlerle Çorum-Sungurlu'da Barut Fabrikasının temellerini attıklarını ve Ahlatcı Grup ile yürüttükleri projede en geç gelecek senenin ortasında barut ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir tesisi devreye alacaklarını dile getirdi. (AA)

