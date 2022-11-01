Çorum’un önceki valilerinden emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım ile eşi Perihan Yıldırım, Çorum Devlet Hastanesi emekli Başhekimi Opr.Dr. Mithat Cerit’in kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ailesine ve tüm Çorumlulara başsağlığı dilediler.

Dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Mustafa Yıldırım, Dr. Mithat Cerit’le 6 yıl birlikte çalıştığını, kendisini iyi bir hekim, iyi bir idareci ve iyi bir dost olarak tanıdığını belirterek, “Eşimle birlikte, değerli arkadaşımız Mithat Cerit’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekân cennet olsun” dedi. (Haber Merkezi)

