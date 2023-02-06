Son günlerde art arda yaşanan hırsızlık olayları, köy halkını panik ve endişe içinde bıraktı. Mislerovacığı Köyüne dadanan hırsız ya da hırsızlar, para veya değerli eşya bulmak için evleri talan etti. Çok sayıda evden çeşitli eşyaların çalındığı belirlenirken, geçtiğimiz günlerde ise bir şahıs kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Köyde hırsızlık olaylarının artması ise vatandaşları endişelendirmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine ise Jandarma ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı evlerde inceleme yaptı. Hırsızlık olaylarının genellikle köyde ikamet etmeyen şahısların boş evlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Bazı evlerden bakır kazan veya değerli eşyaların çalındığı bilgisi alındı.

Köy halkı, Jandarmanın daha etkin önlemler almasını, köy içinde, giriş ve çıkışlarda kamera sistemlerinin kurulmasını, var olan kamera sisteminin ise daha etkin kullanılmasını istedi. Olayla ilgili başlatılan araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

(Haber Merkezi)

