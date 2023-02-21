Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen birlik cemi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 4 adet kurbanın kesildiği cem, Dede Arif Demiral’ın önderliğinde, Servet Şahin, Hasan Eker, Celal Örten ve Ali Eker’in gözetiminde yapıldı.

Aşık Fakir İsmet’in (İsmet Yılmaz) de deyiş ve duaz-ı imamlarıyla renk kattığı cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CANLAR TEK YÜREK OLDU

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anıldığı cem buluşmasında, canlar tek yürek oldu, gönül birlikteliği sağladı.

Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü.

KURBANLAR KESİLDİ LOKMA PAYLAŞILDI

Dernek yöneticilerinin organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulundu.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler, yoğun çaba saffetti. Ceme Doğan Nakliyat Sahibi İbrahim Doğan da katıldı.

Dede Arif Demiral ise Abdal Musa Birlik Ceminin niçin yapıldığını anlatarak, tüm canları birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye, yol ve erkana sahip çıkmaya davet etti, gençlere de bazı nasihatlerde bulundu. Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

