Miracın, sevgili peygamberimizin insanlığın iyiliği ve mutluluğu için yaptığı en kutlu yolculuğun sembolü olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, “Bu değerli sembolü, güzel ahlakımızla, dualarımızla ve iyiliklerimizle daha da anlamlı kılmalıyız. Hoşgörü ve tevazu içinde nefret ve öfkeyi sevgiye; karamsarlık ve kötülüğü iyiliğe dönüştürmeliyiz” dedi.

Miraç gecesinin insanlar arasında dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmaya fırsat sunması temennisinde bulunan Ulaş Tokgöz, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan ve “yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diledi.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Tokgöz, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, “Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun” diye konuştu.

Bu mübarek gecenin insanlığın yaşadığı her türlü afet ve felaketten kurtulmasına vesile olmasını temenni eden Ulaş Tokgöz, “Miraç Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve sevginin hakimiyetine vesile olmasını diler, tüm Çorumlu hemşehrilerimizin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

