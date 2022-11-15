Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Turabi Ağlamaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Daha sonra 5 yaş grubu minik öğrencilerin Atatürk’ü anma etkinliği çerçevesinde hazırladıkları “Nasıl Söylerim Öldüğünü” adlı anma etkinliği programa katılan protokol üyeleri ve veliler tarafından büyük beğeni aldı.

Program sonunda öğrenci ve velilerin hazırlamış olduğu “Çocuk Gözüyle Atatürk” temalı sergi gezildi.

Çalışmaların sergilendiği stantları gezen katılımcılar yapılan çalışmaları hayranlıkla izleyip, hepsinin oldukça güzel ve emek verilmiş eserler olduğunu söylediler.

Bu güzel etkinliği hazırlayan minik öğrenciler ve öğretmenleri programa katılan protokol üyeleri ve veliler tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

(Haber Merkezi)

