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Çorum Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 36 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. İtfaiye Sahası’nda oynanan final maçında Vefaspor ile Mehmetçikspor takımları karşı karşıya geldi. Çorum’un deneyimli hakemlerinden İsmail Sırma’nın düdük çaldığı karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Vefaspor 6-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Mehmetçikspor ise turnuvanın ikincisi oldu.Üçüncülük kupası ise Osmancık Belediyespor’un olurken, Yıldırımlar Tekstil Kültürspor ise dördüncü olarak tamamladı.

KUPALAR

VERİLDİ

Final maçı sonrası İtfaiye Sahası’nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, eski ASKF Başkanı Halil İbrahim Kaya, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Kupa takdimi öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar birer konuşma yaptılar. Candan konuşmasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileterek başladı. Geleneksel olarak düzenlenen turnuvada dereceye giren takımları tebrik eden Candan, miniklerin mutluluğu ve onların geleceğe daha iyi hazırlanması noktasında Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise yaklaşık 20 gün süren turnuvanın centilmence tamamlanması noktasında emeği geçenlere teşekkür ederken, dereceye giren takımları ise tebrik etti.

Tören, dereceye giren takımların madalya ve kupa takdiminin ardından sona erdi.