Başöğretmen Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Alper Türkyılmaz’ın liderliğinde yaklaşık 2 sene önce çalışmalarına başlayan Alper Türkyılmaz Çocuk Sanat Atölyesi, 7 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Devlet Tiyatro salonunda yapacağı sergiyle çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Toplam 27 çocukla birlikte 1 senelik süreçte yapılan çalışmalardan oluşan 130 adet çalışma sanatsever öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla sergilenecek.

Sergiye tüm sanatseverler davetli.