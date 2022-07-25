Çorum’da bu yıl 37.’ncisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında “Çizmeli Kedi Müzikali” ilimizde iki kez sahneye konuldu.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda iki kez sahnelenen oyunda insanları aldatarak yoksul sahibi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin hikâyeleri anlatıldı. Çizmeli Kedi Masalı’ndan uyarlanan ve Çorumlu çocuklar ile ailelerinin ilgiyle izlediği oyun büyük alkış aldı.

Çizmeli Kedi karakterini büyük bir ustalıkla oynayan Murat Altınok “Oyunumuzu Çorum’da sahnelemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bize ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi’ne, değerli başkanına ve oyunumuzu izleyen siz sevgili çocuklar ile ailelerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Oyunda Murat Altınok ile birlikte Bilge Kan Kılıç, Alper Kış, Kayra Sır, Asya su Öztürk ve Berfin Şahinler rol aldı.



(Yeriş KUŞCU)

